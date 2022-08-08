اليوم السابع
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‫ وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية توفير الأراضى لمشروعات "حياة كريمة"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:01 م
‫ وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية توفير الأراضى لمشروعات "حياة كريمة" وزير الزراعة ومحافظ الغربية
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبحث معه بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وسبل دفع المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة، وأيضا مراكز تجميع الألبان، حيث تعتبر محافظة الغربية من المحافظات الزراعية والتي تشتهر بزراعة كافة المحاصيل الزراعية والبستانية، بالإضافة إلى وجود العديد من مزارع الإنتاج الحيواني والداجنى على أرضها.

 

وبحثا توفير قطع الأراضي وتسهيل إجراءات تخصيصها لمشروعات النفع العام وخاصة إقامة محطات الصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري.

 

وحضر اللقاء الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وبعض قيادات محافظة الغربية.


الزراعة

الغربية

حياة كريمة

المحاصيل الزراعية



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