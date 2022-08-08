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التعليم: تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة متاح لمدة 10 أيام

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:03 م
التعليم: تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة متاح لمدة 10 أيام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الأول متاحة لمدة 10 أيام بدأت الاثنين، مضيفة أنه بعد هذه المدة سيكون من الصعب على للطالب تقديم تظلم إلا إذا حدثت له مشكلة ورغب فى إعادة تقديم طلب تظلم جديد.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022.
 
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
 
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.

 


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التظلم على نتيجة الثانوية العامة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

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