التعليم: انطلاق التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة للموسم الثانى

كتب ـ محمود طه حسين

انطلقت، اليوم، فعاليات التصفيات النهائية لـ"المشروع الوطنى للقراءة مصر بألوان المعرفة"، الموسم الثاني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة المنسق العام للمشروع، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وبمشاركة أعداد كبيرة من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشروع الوطني للقراءة، مشروع ثقافي تنافسي، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة؛ التي تمكنهم من تحصيل المعرفـة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بالوزارة.

وقالت الوزارة، إن هذا المشروع يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية، وهي: التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون في القراءة، والمؤسسة التنويرية؛ وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

ومن جهتها، قالت الأستاذة إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن المشروع يهدف إلى إحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع، مع تحقيق الاستدامة المعرفية التي تضع مصر في المكانة اللائقة التي تستحقها بين الدول.

وأكدت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أن المشروع الوطني للقراءة يستهدف تحقيق تنميـة الوعـي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال الناشئة من مفاتيح الابتكار عـبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، وتعزيز الحس الوطني والشـعور بالانتمـاء ودعـم القيم الوطنيـة والإنسانية، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات، وتحقيق التسـامح، وقبول الآخر، فضلًا عن تشجيـع المشـاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.

وأشارت إلى أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام مدته 10 أعوام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، موضحة أن التصفيات النهائية للمنافسة على "الطالب المثقف" و"المعلم المثقف" تتم بالتنسيق مع مديري عموم الشئون التنفيذية وموجهي عموم المكتبات وموجهي عموم اللغة العربية بالمديريات التعليمية.

ومن جانبه، قال الأستاذ هشام السنجري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا، إن البعد الأول للمشروع معني بـ"الطالب المثقف" من طلاب جمهورية مصر العربية في مرحلة التعليم قبل الجامعي من جميع مدارس الجمهورية.

وأشار الأستاذ هشام السنجري، إلى أنه شارك العام الماضي 3 ملايين و500 ألف مشارك في الأبعاد الأربعة للمسابقة وتضاعف العدد هذا العام وسيتم الإعلان عنه في الحفل الختامي، موضحًا أن الفئة الأولى في مسابقة "المعلم المثقف" تستهدف الطلاب من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، والفئة الثانية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، والفئة الثالثة من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي، والفئة الرابعة من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، حيث يتنافس الطلاب على قراءة 30 كتاب طبقًا لاختيارهم، وتتدرج صفحات هذه الكتب لتبدأ من 10 صفحات وتنتهي عند 85 صفحة كحد أدنى، موضحًا أنه يتم التحكيم في المرحلة الأولى على مستوى المدرسة ليتم اختيار الأول على كل فئة، ثم ينتقل للمرحلة التالية وهي على مستوى الإدارة التعليمية لتختار الإدارة الأول من كل فئة وبالتالي تقوم الإدارة بترشيح 4 طلاب يمثلون الـ 4 فئات إلى المديرية التعليمية، ويتم التحكيم بينهم طبقًا لآليات واحدة ومحددة ودليل المشروع المعتمد ومصفوفة تحكيم يقوم بالتدريب عليها خبراء مؤسسة البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ لاختيار الخمسة الأوائل على كل فئة ممن يشاركون في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، ثم تأتي المرحلة الخامسة وهي ترتيب الفائزين من الأول وحتى العاشر، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة "الطالب المثقف" على جائزة قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى كأس الطالب المثقف وشهادة تقدير وميدالية، ثم تتدرج الجوائز حيث يحصل الأول من كل فئة على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، ويحصل الفائز من الثاني إلى الخامس على جائزة قدرها 50 ألف جنيه وميدالية وشهادة تقدير، بالإضافة إلى دعوة كل الفائزين إلى زيارة أكبر المكتبات العالمية.

وأضاف مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا، أن البعد الثاني معني بمسابقة "المعلم المثقف" وهي موجهة لجميع معلمي مصر والإخصائيين حيث يقرأ كل مشارك 30 كتابا مناسبا لمستوى المعلم بدون تحديد صفحات، ويتم التحكيم على مستوى المدرسة لترشيح الأول ثم الإدارة التعليمية ثم المديرية التعليمية وتقوم كل مديرية بترشيح أعلى 3 معلمين للتصفيات النهائية حيث يحصل الفائز الأول على جائزة قدرها مليون جنيه، و500 ألف جنيه للفائز الثاني، و250 ألف جنيه للفائز الثالث ومن الرابع إلى العاشر يتم منح جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

تم خلال فعاليات التصفيات النهائية تكريم المعلمين الفائزين في تصفيات "المعلم المثقف" و"الطالب المثقف" من المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.

حضر فعاليات التصفيات النهائية للمشروع عدد من مسئولي قطاع الخدمات والأنشطة و مؤسسة البحث العلمي الإماراتية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.