تنسيق الجامعات 2022.. كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية وأسعارها

كتب ـ محمد صبحى

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وكذلك إعلان الحدود الدنيا بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن الجامعات والفرص المتاحة، وفى هذا الإطار ينشر "اليوم السابع" تفاصيل كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية وأسعارها .

تضم الجامعة في الوقت الحالي 3 كليات، وهى:

ـ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

ـ كلية إدارة الأعمال

ـ كلية الدراسات التربوية

كما أن للجامعة 13 فرعا بالجامعات المصرية المختلفة وهى (عين شمس - أسيوط - إسكندرية - المنوفية - بني سويف - جنوب الوادي بقنا - جنوب الوادي بالغردقة - أسوان - سوهاج - الإسماعلية - السادات – الفيوم- طنطا ).

تخصصات الجامعة..

1. كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات:

- تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: تكنولوجيا المعلومات- علوم البيانات – الذكاء الإصطناعي.

- تمنح درجة الماجستير في هندسة البرمجيات.

2. كلية إدارة الأعمال:

• تمنح درجة البكالوريوس في "الإدارة" كتخصص رئيسي .

• والتخصصات الفرعية هي :

التسويق

المحاسبة

التمويل والاستثمار

نظم معلومات إدارية

إدارة سلسلة الإمدادات

3. كلية الدراسات التربوية

• تمنح الجامعة شهادات الدراسات العليا في مجال تكنولوجيا التعليم موضحاً كالتالي:

- الدبلوم التربوى العام

- الدبلوم التربوى الخاص

- الدبلوم التربوى المهنى

- ماجستير التعلم الإلكترونى

المصروفات الدراسية للفصل الدراسى الواحد..



المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول شاملة رسوم التقديم، ورسوم مقرر Math لطلاب الحاسبات شعبة علمي علوم

- مركز عين شمس وأسيوط:

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 14976 جنيها مصريا (لطلاب علمي رياضة).

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 16348 جنيها مصريا (لطلاب علمي علوم).

• كلية إدارة الأعمال : 15537 جنيها مصريا.

- البرامج المشتركة مع الجامعات الحكومية ( الإسكندرية - الفيوم - السادات - المنوفية - بني سويف - الإسماعلية - جنوب الوادي بقنا - جنوب الوادي بالغردقة - أسوان - سوهاج)

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 16608 جنيهات مصرية (لطلاب علمي رياضة)

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 18184 جنيها مصريا (لطلاب علمي علوم)

• كلية إدارة الأعمال: 17271 جنيها مصريا.

تعتمد الجامعة فى التدريس على نظام هجين يحقق التوازن بين التعليم الرقمي والتقليدي، ويشمل التالي:

(1) الدراسة وجهًا لوجه عبر الحضور في المراكز الدراسية، والمحاضرات عبر التواصل بالفيديو باستخدام تقنية الـ Video Conference، ويحضر الطالب امتحاناته في تلك المراكز.

(2) الدراسة والتعلم عن بعد من خلال حضور الفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، والأنشطة، والاختبارات الإلكترونية.

(3) التعلم الذاتي والذي يعتمد على إمكانية الرجوع للمحاضرات المسجلة، وعمل التكاليف والمشاريع، والاطلاع على الكتب والمقررات الدراسية الإلكترونية التفاعلية.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2008 كأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني. وفي عام 2018، صدر القرار الجمهوري رقم 71 بتحويل الجامعة من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وذلك بهدف تقديم خدمات تعليمية لجميع المحافظات المصرية بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفة مناسبة اجتماعيا.