الصحة تكشف مواعيد إرضاع الأم للأطفال حديثى الميلاد.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عملية الإرضاع الطبيعى يجب أن تكون عند الطلب، وتابعت: أى كلما رغب الطفل أو أبدى استعداده للرضاعة سواء ليلا أو نهارا أو إذا رغبت الأم أيضا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فوائد الرضاعة الطبيعية والتى تمثلت في:

١- سرعة وزيادة إدرار اللبن.

٢-سرعة وزيادة وزن الرضيع.

٣- قلة حدوث مشاكل احتقان الثدى.

٤- سهولة التعود على الرضاعة من الثدى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30% من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.