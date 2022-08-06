اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 الدكتور طارق شوقى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا

خالد عبد الغفار يوجه بالتوسع فى أعمال المرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات

التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الطب والجراحة جامعة قنا الأهلية 2022/2023
القوى العاملة: تعيين 24 شابا واستخراج 382 رخصة وشهادة قياس مهارة بكفر الشيخ
وزارة الصحة تستقبل الطفل "سليم" من السعودية بمستشفى الطفل
انطلاق فعاليات الدورة التجارية "35" بكلية التجارة جامعة حلوان

تبطين 311 كم من الترع والمصارف بالجيزة بتكلفة مليار جنيه

الصحة تكشف فوائد لبن الأم للأطفال حديثى الميلاد.. إعرف التفاصيل

 


الاوقاف التعليم التموين

البيئه

الترع

الزراعه

التضامن

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