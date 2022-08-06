أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا

خالد عبد الغفار يوجه بالتوسع فى أعمال المرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات