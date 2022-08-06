أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا
خالد عبد الغفار يوجه بالتوسع فى أعمال المرصد الوطنى لأضرار إدمان المخدرات
التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الطب والجراحة جامعة قنا الأهلية 2022/2023
القوى العاملة: تعيين 24 شابا واستخراج 382 رخصة وشهادة قياس مهارة بكفر الشيخ
وزارة الصحة تستقبل الطفل "سليم" من السعودية بمستشفى الطفل
انطلاق فعاليات الدورة التجارية "35" بكلية التجارة جامعة حلوان
تبطين 311 كم من الترع والمصارف بالجيزة بتكلفة مليار جنيه
الصحة تكشف فوائد لبن الأم للأطفال حديثى الميلاد.. إعرف التفاصيل
وزيرة البيئة: 34 ميلون دولار لإقامة سدود بمواد طبيعية فى 3 محافظات
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