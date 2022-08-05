اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"التموين" تبحث إنشاء مشروعات تجارية كبرى ببنى سويف توفر فرص عمل لأبناء المحافظة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:13 ص
"التموين" تبحث إنشاء مشروعات تجارية كبرى ببنى سويف توفر فرص عمل لأبناء المحافظة بحث إنشاء مشروعات تجارية كبرى ببنى سويف
كتب مدحت وهبة

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فى إطار الخطة الاستثمارية التي تم إعدادها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في أنشطة تجارية كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية لخلق فرص عمل وتقليل حلقات تداول السلع، بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء بعض المشروعات التنموية الكبرى على أرض المحافظة وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، فى إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوطين ونشر مشروعات تجارية ولوجستية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع المحافظات وباستثمارات من قبل الخاص.
 
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وتفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة برفقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تصلح لإقامة مشروعات كبري وتنموية في قطاع التجارة الداخلية حيث قام بزيارة  منطقتين تجاريتين في وسط عاصمة المحافظة  تصلحا لإنشاء منطقتين تجارية/ترفيهية لخدمة أهل المحافظة فضلاً على منطقتين اخريتين شرق المحافظة تصلحا لإقامة منطقة لوجستية وأخرى سوقاً للجملة ،حيث تعتبر محافظة بني سويف من محافظات الصعيد الواعدة والجاذب لتلقي استثمارات تجارية/ لوجستية لما تتميز به من طبيعة زراعية وصناعية فهي محافظة ذات كثافة سكانية تقدر بـ 3.5 مليون نسمة ويعمل معظم سكانها بأنشطة زراعية وصناعية.
 
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ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بنى سويف ،مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة بنى سويف خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية  وسوق جملة  لإمداد المحافظة والمحافظات المحيطة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية من خضر وفاكهة مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها كما توفر هذه المشروعات فرص عمل لأبناء المحافظة  .
 
وتأتي تلك الزيارة في إطار الخطة الاستثمارية التي تم إعدادها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للتوسع في نشر أنشطة تجارية كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية لخلق فرص عمل ويكون من شأنها تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتوفير سلع متنوعه بأسعار عادلة.
 
كما تفقد " عشماوي" يرافقه الوزير المحافظ مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، تمهيدا لافتتاح معالى وزير التموين والتجارة الداخلية المكتب خلال أيام، ضمن تفقد مشروعات استراتيجية أخرى.
 
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جدير بالذكر ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من المشروعات التجارية واللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص فى محافظات القاهرة الكبرى والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية وقنا والفيوم والبحيرة والسويس وغيرها من المحافظات الواعدة بغرض نشر أنماط تجارية جديدة وحديثة يكون لها أثر إيجابي في تسهيل عملية تداول السلع وضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص وتوفير سلع وخدمات تجارية وترفيهية بأسعار عادلة ونجح الجهاز في جذب استثمارات تتجاوز الـ 50 مليار جنيه لإنشاء مشروعات تجارية كبرى.
 
 
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التموين

مشروعات تجارية ببنى سويف

ابراهيم عشماوى

مناطق تجارية ولوجستية ببنى سويف



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