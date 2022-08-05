اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:58 ص
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استمرار طرح اللحوم والسلع الغذائية اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:00 ص
استمرار طرح اللحوم والسلع الغذائية اليوم بالمجمعات الاستهلاكية وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.
 
 
 
وتستعد وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيه شهريا للأسرة، لعدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة " ومعاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.
 
 
 
 
 

التموين

زيادة دعم بطاقات التموين

دعم بطاقات بطاقات التموين

الرئيس السيسى

بطاقات التموين

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