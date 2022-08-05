اليوم السابع
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التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الطب والجراحة جامعة قنا الأهلية 2022/2023

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:26 م
التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الطب والجراحة جامعة قنا الأهلية 2022/2023 الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، حول استعدادات جامعة قنا الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.
 

 
وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التقرير أوضح جاهزية جامعة قنا الأهلية لبدء الدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بكلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، لافتا إلى أن جامعة قنا الأهلية تقع على مساحة 41 فدانًا، وبلغت تكلفتها التقديرية في مرحلتها الأولى 4 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.
هذا وسوف تُعلن جامعة قنا الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة
 

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