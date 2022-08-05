انطلاق فعاليات الدورة التجارية "35" بكلية التجارة جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات " الدورة التجارية "35" ، لجوالة الجامعات المصرية للمرة الأولى والتي تنظمها جامعة حلوان وذلك بعد توقف ثلاث سنوات بسب جائحة كورونا وذلك بمجمع الفنون والثقافة، تحت رعاية الدكتورة اماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وتستمر حتى الخميس الموافق 11 أغسطس ، ويعقد حفل الافتتاح يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجارى بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

ويتخلل الدورة عقد ندوتين الندوة الأولى يوم الاثنين 8 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بقاعة حسن حسني بعنوان رسالة الشباب العالمية Cop27.

وتكون الندوة الثانية يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بقاعة حسن حسني بالجامعة عن دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الدورات التجارية بدأت بشكل رسمي في شهر فبراير عام 1972 و كانت علي أرض " جامعة الاسكندرية " بعدد 3 وفود وهما كليات تجارة للجامعات التالية " الإسكندرية و القاهرة وعين شمس " كانت تقام بصفه ودية علي هيئه لقاءات صداقة ما بين التجاريين .

ويتخلل الدورة العديد من الانشطة والمسابقات وورش العمل واوراق العمل وندوات والقيام بالعديد من الزيارات لتعريف الشباب بالمشروعات القومية.