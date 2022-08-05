القوى العاملة: تعيين 24 شابا واستخراج 382 رخصة وشهادة قياس مهارة بكفر الشيخ

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 24 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 623 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 382 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 40 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أوضحت فيه أن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 271 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 167 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 98 منشأة انتهت بتحرير 36 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 9 رخص.

وأوضحت أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دورى وحملات يعمل بها 952 عاملا، وأسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.