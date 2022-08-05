وزارة الصحة تستقبل الطفل "سليم" من السعودية بمستشفى الطفل

كتب محمود راغب

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري " سليم " البالغ من العمر 3 أشهر، ومصاب بمرض الضمور العضلي الشوكي بالمملكة العربية السعودية، جاء التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور علي جمعة، لنقل الطفل بطائرة مجهزة طبيا، والتي من المقرر أن تقلع اليوم من مطار "الرياض" في تمام الخامسة والنصف عصرًا إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم 967، لاستكمال رعاية الطفل في مصر.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، وفريق عمل الوزارة، على توفير مكان لعلاج الطفل "سليم" بمستشفى الطفل، وكذلك توفير سيارة إسعاف لنقله من المطار فور وصوله، وتجهيز فريق طبي لمتابعة الحالة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية استجابة لاستغاثة أولياء أمر الطفل بنقله إلى مصر لتلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وأضافت، أنه فور تلقي الاستغاثة من والديه الذين رزقا بطفلهما الأول بعد 10 سنوات من الزواج بدون إنجاب، وفوجئا قبيل عيد الأضحى بحالته الصحية، وعلى الفور قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع الأطباء والفريق العلاجي الخاص بالطفل للوقوف على حالته وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.