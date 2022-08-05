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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:05 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلان التفاصيل غدًا د. طارق شوقي وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، غدًا السبت، الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

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