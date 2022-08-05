أخبار × 24 ساعة.. فتح باب تقديم طلاب الدبلومات بالجامعات الحكومية 7 أغسطس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
فتح باب تقديم طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات الحكومية 7 أغسطس
الكهرباء: جارى إعادة التيار لمنطقة المقطم بعد إصلاح عطل بكابلات الضغط العالى
فتوى اليوم.. عدم عقد النية من الليل لصوم يوم عاشوراء
"الزراعة": التفتيش على 353 مركزا بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
البيئة: ورش توعية بالتغيرات المناخية.. وإعادة التدوير للمخلفات تجوب المحافظات
التعليم توقع بروتوكولا مع غرفة الصناعات الهندسية لإنشاء مركز تميز قطاع السيارات
تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا
هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردا؟ دار الإفتاء تجيب
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول بدء الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية
هيئة كبار العلماء تكرم رئيس جامعة الأزهر بمناسبة بلوغه سن المعاش القانونى
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