اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:12 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. فتح باب تقديم طلاب الدبلومات بالجامعات الحكومية 7 أغسطس

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. فتح باب تقديم طلاب الدبلومات بالجامعات الحكومية 7 أغسطس تنسيق الجامعات - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

فتح باب تقديم طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات الحكومية 7 أغسطس

الكهرباء: جارى إعادة التيار لمنطقة المقطم بعد إصلاح عطل بكابلات الضغط العالى
فتوى اليوم.. عدم عقد النية من الليل لصوم يوم عاشوراء
"الزراعة": التفتيش على 353 مركزا بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
البيئة: ورش توعية بالتغيرات المناخية.. وإعادة التدوير للمخلفات تجوب المحافظات
التعليم توقع بروتوكولا مع غرفة الصناعات الهندسية لإنشاء مركز تميز قطاع السيارات
تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا
هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردا؟ دار الإفتاء تجيب
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول بدء الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية

 


الاوقاف

القوى العامله

التعليم

التضامن

دار الافتاء

المناخ

البيئه

جامعه الازهر



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