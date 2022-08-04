اليوم السابع
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التضامن تستمر فى صرف معاشات أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:00 م
التضامن تستمر فى صرف معاشات أغسطس صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في  صرف معاشات أغسطس مع التنبيه على كافة منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعى بتيسير الإجراءات لصرف المعاشات.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، وي يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش ،كما يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروباً في 12.


التضامن

صرف معاشات أغسطس

معاشات أغسطس

المعاشات



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