الكهرباء: جارى إعادة التيار لمنطقة المقطم بعد إصلاح عطل بكابلات الضغط العالى

كتبت رحمة رمضان

شهدت منطقة المقطم انقطاع فى التيار الكهربائي منذ حوالى ساعة، وحتى الآن بسبب عطل فى كابلات ضغط عالى نتيجة لأعمال حفر بالمنطقة أدت إلى قطع الكابلات، ومن المتوقع أن يستمر الانقطاع لمدة ساعة أخرى.

وحاول عدد من المواطنين التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشكاوى الكهرباء على الخط الساخن 121، من خلال تسجيل عدة شكاوى، ولكن بدون جدوى ولم يتم الاستجابة لشكواهم رغم مرور أكثر من ساعة متواصلة على البلاغ.

وأكد مصدر مسئول بشركة الكهرباء بمنطقة المقطم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه جارى العمل على إصلاح الأعطال، وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين فى أسرع وقت ممكن، موكدا أن العطل حدث نتيجة اصطدام لودر بـ2 كابل أرضى جهد عالى.

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من إصلاح أحد الكابلات، وجارى الانتهاء من إصلاح الكابل الآخر لسرعة إعادة التيار الكهربائي للمواطنين.