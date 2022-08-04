القوى العاملة: تعيين 4688شابا بينهم 109 "قادرون باختلاف" بالجيزة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 4688 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 109 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 17318 راغب عمل منهم 228 "قادرون باختلاف"، وتوفير 6190 فرصة عمل .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت باستخراج 236 شهادة قياس مستوى المهارة و 344 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد طه وكيل المديرية بإنجازاتها عن شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 73 منشأة، وعمل 13 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 146 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 50 محضراً ، ومنح 16 ترخيص لمنشآت ، وبحث 4 شكاوى .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 231 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 162 محضراً عمالياً ، وبحث 52 شكوى.

وأوضح وكيل المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف 62 منحة مولود جديد بإجمالى 124 ألف جنيه ، و 24 منحة زواج بمبلغ 72 ألف جنيه ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه ، ومنحة وفاة لأسرة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وعمل عمليات جراحية صغري وكبري ومصاريف علاج وأدوية لـ 36 عامل من المسجلين بالمديرية .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 1224 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 185 شكوى منها ودياً ، وإحالة 390 شكوى للمحكمة العمالية ، و 38 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، و 57 أحيلت لجهات أخرى ، وحفظ 267 شكوى ، و 463 ما زالت تحت البحث والدراسة .