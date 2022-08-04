فتح باب تقديم طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات الحكومية 7 أغسطس

كتب محمد صبحي

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتين بعد الثانوية " للقبول بكليات ( التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة ) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 وذلك من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات جداول امتحانات الطلاب وأمكان انعقادها ، حيث تعقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق – أسيوط | بداية من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر وذلك لطلاب الثانوية التجارية وطبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب حسب الإدارة التعليمية الصادرة منها شهادة الدبلوم والمعلن عنه على موقع المجلس ، وتؤدى الامتحانات فى مواد الرياضة واللغة الأولى " انجليزى/ فرنساوى" والجغرافيا واللغة الثانية" انجليزى / فرنساوى".

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات جدول امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية " نظام الخمس سنوات " والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات ( القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق– أسيوط ) وذلك لطلاب " نظام الخمس سنوات " خريجي أعوام 2020 2021 ، 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

ويؤدى طلاب المعاهد الفنية الامتحانات فى مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الانجليوية وإدارة أعمال والمحاسبة وذلك بداية من يوم 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام الخمس سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 ،2021 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية .

وتعقد الامتحانات طبقا لجدول التوزيع الجغرافى الخاص بالطالب، وتعقد الامتحانات فى مواد اللغة الإنجليزية وميكانيكا والفيزياء ورياضة 1 جبر وهندسة فراغية ورياضة 2 التفاضل والتكامل والكيمياء وتبدأ الامتحانات يوم السبت 24 سبتمبر، وحتى 29 سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الزراعية خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية .

ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على الثانوية الزراعية الامتحانات فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة فى مواد الرياضة" جبر وحساب مثلثات " طبيعة ، رياضة " ميكانيكا" ورياضة تفاضل وتكامل، وكيمياء ولغة إنجليزية ، وتبدأ الامتحانات من السبت 24 سبتمبر وحتى الخميس 29 سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الزراعية ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات " خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 والذي يعقد بكلية الزراعة – جامعة عين شمس للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتؤدى الامتحانات فى مواد الكيمياء واللغة الإنجليزية والأحياء وتبدأ فى 27 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر.

فيما يعقد امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية " شعبة قانون " خريجي أعوام 2020 ، 2021 ، 2022 بكلية الحقوق – جامعة عين شمس للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، وذلك فى مواد مدخل العلوم القانونية ومبادئ القانون الدستورى وإحدى اللغتين " إنجليزى أو فرنسى" وتنطلق الامتحانات الثلاثاء 27 سبتمبر وحتى الخميس 29 سبتمبر.