"الزراعة": التفتيش على 353 مركزا بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

كتبت أسماء نصار

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، أنه تم شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعهان وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في جميع انحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 353 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو 2022 وتم رصد 157 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار 25 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص فى 70 منشأة بيطرية بمحافظات “الشرقية –الدقهلية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الجيزة – الاسماعيلية – كفر الشيخ – بنى سويف – المنيا – مطروح - اسيوط” حيث تم عمل 14 محضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، البحيرة، و 22 محضر ادارى بمحافظات: دمياط – الإسماعيلية – بنى سويف – أسيوط – البحيرة.

كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 51 مركز بيطري مخالف بمحافظات: الغربية – الدقهلية – الشرقية – البحيرة - الفيوم.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.