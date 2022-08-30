حصاد الوزارات.. الصحة تحدد أعمار الأطفال بالتطعيمات بلقاح الالتهاب الكبدى "بى"

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة تحدد الأعمار المستهدفة فى تطعيمات الأطفال بلقاح الالتهاب الكبدى "بى"
الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية
غدا غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم
التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة للثانوية العامة دور ثان
الصحة: لقاح كورونا متوفر بمحطات القطارات والمترو والأسواق التجارية
عدد السلع المطروحة على بطاقات التموين بعد زيادة الدعم.. اعرف التفاصيل
التعليم تضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحانات الثانوية دور ثان
وزير النقل يعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بالمراين والموانىء
وزير التموين: ضرورة وجود سجل تجارى سارى لكل الانشطة التموينية
"الزراعة": ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر أغسطس
وزير الصحة يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لمنشآت الصحة النفسية
وزيرة البيئة: تحالف مصري - إماراتي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة
وزير التنمية المحلية: مستعدون لتقديم أى دعم لتوطين اللامركزية فى القارة الأفريقية
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