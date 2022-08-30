اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:29 م
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وزير التموين: ضرورة وجود سجل تجارى سارى لكل الانشطة ‏التموينية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:11 م
وزير التموين: ضرورة وجود سجل تجارى سارى لكل الانشطة ‏التموينية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الانشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من ( مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي )، ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه، كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الانشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022.
 
وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الانشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل  تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏الوزارة بذلك.‏

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