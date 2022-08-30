اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر أغسطس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:55 م
"الزراعة": ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر أغسطس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 151 طن و245 كجم.
 
أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 367 محضرا، بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 
وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الزراعة

الاستهلاك الادامى

الخدمات البيطرية

الاسماك



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الزراعة يستعرض مع مدير أكساد الاستعداد للمشاركة بقمة المناخ فى شرم الشيخ

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:27 م

وزيرا الزراعة والمياه بمصر ومدغشقر يبحثان سبل التعاون

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:31 ص

وزير الزراعة: تحصين الماشية بـ5 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:44 م

وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:51 ص

وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يحتفلان بختام برنامج ابتكار

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:17 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة