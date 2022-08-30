التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة للثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9 آلاف و611 طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالب/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالب/ طالبة.

كما أدى عدد (8) طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

كما أدى عدد (6) طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير الشكر لكل الجهات المعنية التى شاركت فى العملية الامتحانية، كما وجه الشكر للمديريات التعليمية على مجهودهم وتوفير أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) بهذا الشكل المنضبط.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووجه خالد عبد الحكم المديريات التعليمية بضرورة تجميع مجلدات المفاهيم، وإرسالها إلى مقر المديريات والحفاظ عليها، مشددًا على سرعة إرسال أوراق الإجابة وتأمينها حتى تصل إلى لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل مديرية.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.