التنمية المحلية: استضافة اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى يؤكد ريادة مصر

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن استضافة مصر للمرة الثانية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الإفريقى، يعكس دور مصر الرائد فى القارة الأفريقية ويوضح حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع أشقاء مصر فى أفريقيا ، والاسهام الفعال فى تحقيق التنمية التنمية المستدامة فى القارة، وتوحيد وجهات النظر الافريقية حول القضايا المحلية والاقليمية والعالمية، وتوفير منصة مشتركة للوزراء الأفارقة فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الإفريقية.

واستهلت الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي فاعلياتها لليوم الثانى على التوالى، بجلسة عمل رأسها السفير محمد حجازى مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى لمناقشة خطة العمل الاستراتيجية للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقى.

وتم خلال الجلسة مناقشة خطة العمل لعدد من المبادرات للتعاون فى تحقيق التنمية فى أفريقيا، من خلال اللجان الفرعية الثلاث فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة، كما ناقشت الجلسة التصديق على الميثاق الأفريقى للقيم و مبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية، وإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى للسلطات المحلية الافريقية، والاحتفال بيوم اللامركزية والتنمية المحلية الأفريقية ، وإعداد قانون نموذجى كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الافريقي بشأن التنمية المستدامة للمستوطنات الحضرية والبشرية فى أفريقيا، وعقد المنتدى الحضرى الافريقي، وتخصيص جوائز للابتكار فى الخدمة العامة والقطاع العام لعموم أفريقيا، والاحتفال باليوم الأفريقى للخدمة العامة منتصف عام 2023 .