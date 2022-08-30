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الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:02 م
الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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تتقدم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية.
 
وأكدت وزيرة الهجرة على أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بنغازى، والذى يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين".
 
وتابعت: "تقوم وزارة الهجرة الآن بالاطمئنان على وضع الناجين وتتابع أيضا الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليا في ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان". 
 
وكان مركب هجرة غير شرعية على متنه 27 مهاجرًا غير شرعيًا -جميعهم مصريين- قد غرق قبالة ساحل طلميثة في دولة ليبيا، وجرى إنقاذ 6 أشخاص وتأكد غرق اثنين آخرين، فيما لا يزال 19 مفقودين.

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