وزير التنمية المحلية: مستعدون لتقديم أى دعم لتوطين اللامركزية فى القارة الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

واصلت الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة فعالياتها لليوم الثانى على مستوى الخبراء، وتتضمن استكمال جلسات عمل اللجان الفرعية الثلاثة لهيئة مكتب اللجنة الثامنة للاتحاد الافريقى فى مجالات الخدمة العامة والادارة، واللامركزية والحوكمة المحلية، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى أن تجربة مصر فى مجال اللامركزية والحوكمة المحلية ساهمت فى توطين رؤية مصر 2030 على المستوى المحلى، وتحسين كفاءة استخدام المال العام ، والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، ودعم التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر فى المحافظات، مع ارساء نظام مركزى للحوكمة لتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة بين المؤسسات على المستويين المركزى والمحلى، موضحاً انه سيتم خلال عمل اللجنة الفرعية الخاصة باللامركزية والحوكمة المحلية استعراض أهم الممارسات والآليات لتجربة مصر فى دعم اللامركزية للاسترشاد بها فى تعزيز الحوكمة المحلية فى دول قارتنا الأفريقية، وقال " نحن مستعدون لتقديم أى دعم لتوطين اللامركزية فى القارة الأفريقية".

وتناول د. هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية خلال فعاليات اللجنة الفرعية للامركزية والحوكمة المحلية، الاجراءات التى قامت بها الوزارة للتطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية بهدف تطوير منظومة التخطيط المحلى على مستوى المحافظات، واتباع نظام التخطيط التشاركى، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية من خلال نظم المعلومات الجغرافية، ووضع نظم لادارة الأصول وتنمية الموارد المحلية، والتوسع فى اشراك القطاع الخاص فى تنمية التكتلات الاقتصادية ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين خدمات التراخيص للأعمال مع تفعيل دور المحافظات فى تشجيع الاستثمار، ووضع منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل .

وأشار د. الهلباوى الى تنسيق الوزارة المستمر مع الوزارات المعنية لتحديد أدوارها وإلتزاماتها ، وكذلك توجيه المحافظات ووحداتها المحلية ومتابعة إلتزامها باجراءات تطبيق اللامركزية، مع تطوير الهياكل المؤسسية للمحافظات ، وتطوير منظومة الخدمات المحلية ، مثل منظومة جمع وادارة المخلفات الصلبة والنقل الجماعى والطرق المحلية.

كما استعرض مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية نتائج تطبيق اللامركزية على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى مرحلته الأولى فى محافظتى سوهاج وقنا، ويتم تنفيذه فى مرحلته الثانية فى محافظتى المنيا، وأسيوط مؤكداً استفادة 88,5 % من المواطنين فى المحافظات المستهدفة ، 49 % منهم من النساء، وانخفاض معدل الفقر بنسبة تزيد عن 9% فى الإقليم، وارتفاع نسب التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100% لمياه الشرب ، و50% للصرف الصحى، وزيادة معدلات الرصف بنسبة 100%، وخلق 296 ألف فرصة عمل أسهمت فى خفض معدلات البطالة، وخفض نسبة الهجرة الداخلية بنسبة 50%، وزيادة معدلات إشغال المناطق الصناعية بنسبة تتجاوز 38%، وارتفاع نسبة مشاركة المواطنين فى مراحل وضع الخطط الاستثمارية لتحسين الإنفاق العام، مع تحسين اجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وتوحيدها وتبسيطها، واعداد أدلة ارشادية لاجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ، ساهمت فى تقصير مدد تنفيذ الخدمات بنسبة 40%، وزيادة الموارد الذاتية المحلية بنسبة 42% .

فى ختام الجلسة، أجاب الدكتور هشام الهلباوى على استفسارات المشاركون فى الجلسة عن تطبيق اللامركزية فى أفريقيا، مؤكداً استعداد الوزارة التام للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ، لتقديم خبراتها وتجاربها فى مواجهة التحديات التى قد تأخر تطبيق اللامركزية.