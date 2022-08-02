اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

‏التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى ‏المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90

شاهد كيف أصبح الطريق الدائرى بعد إتمام عمليات التوسعة

نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم

الصحة توجه أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا

خروج عجلة عربة قطار عن القضبان بالجيزة والسكة الحديد تعيد تشغيله

الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ5 ملايين مواطن بالعيادات الثابتة والمتنقلة

نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة

 


الثانوية العامة

حصاد الوزارات

نتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 فى جامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:11 م

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل (فيديو)

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:25 م

أخبار مصر.. التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:31 م

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.. التعليم: ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة.. وتؤكد: تجميع بعض المواد وتطبيق قواعد درجات الرأفة على كراسات الإجابة.. الوزارة: تدقيق 10 ملايين كراسة بابل شيت

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة