حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل 8 أغسطس الجارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90
نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم
الصحة توجه أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا
خروج عجلة عربة قطار عن القضبان بالجيزة والسكة الحديد تعيد تشغيله
الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ5 ملايين مواطن بالعيادات الثابتة والمتنقلة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. 10 تصريحات من التعليم بشأن موعد النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. التعليم: إعلان النتيجة قبل 8 أغسطس الجارى
التفتيش على 1103 منشآت وتحرير 452 محضرا عماليا بالقليوبية
خالد عبد الغفار يناقش التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد فى مجال التعليم الطبى
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