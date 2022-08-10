حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 52 قافلة طبية مجانية بالمحافظات من الغد ولمدة 10 أيام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الأوقاف تعيد فتح ضريح الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية
النقل تستعد لتسليم أول 40 كيلومترا من الخط الأول للقطار الكهربائى لشركة سيمنز
الكهرباء: نسعى لاستبدال الغاز بالمازوت فى توليد الطاقة ببعض المحطات
المديريات التعليمية تحذر المدارس من قبول أى تبرعات من أولياء الأمور
الكهرباء: المبانى التابعة للوزارة لديها لوحات شمسية لترشيد الاستهلاك
الكهرباء: فصل التيار عن المبانى المخالفة لتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة