اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 52 قافلة طبية مجانية بالمحافظات من الغد ولمدة 10 أيام

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 52 قافلة طبية مجانية بالمحافظات من الغد ولمدة 10 أيام وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

الأوقاف تعيد فتح ضريح الحسين بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية
 
النقل تستعد لتسليم أول 40 كيلومترا من الخط الأول للقطار الكهربائى لشركة سيمنز
 
الكهرباء: نسعى لاستبدال الغاز بالمازوت فى توليد الطاقة ببعض المحطات
 
المديريات التعليمية تحذر المدارس من قبول أى تبرعات من أولياء الأمور
 

 


حصاد الوزارات

النقل

ضريح الحسين

الكهرباء

وزاره الكهرباء

قافله طبيه

حياه كريمه



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