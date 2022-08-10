المديريات التعليمية تحذر المدارس من قبول أى تبرعات من أولياء الأمور

كتب محمود طه حسين

شددت المديريات التعليمية على منع قبول أى تبرعات عينية أو نقدية من أولياء أمور الطلاب تحت أى مسمى عند قبولهم أو تحويلهم إلى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و 96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

تتمنى الوزارة لجميع الطلاب عاماً دراسياً مليئاً بالتعلم والإنجازات