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لتقوية مناعتهم..

الصحة: الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما بحاجة للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:31 م
الصحة: الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما بحاجة للحصول على لقاح كورونا لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال فى عمر من 12 إلى 18 عاما فى حاجة إلى تقوية مناعتهم من خلال الحصول علي لقاح كورونا خاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع المراكز ولم يعد هناك أى قوائم انتظار حاليا ويمكن التسجديل بشكل سهل ومبسط.

وأكدت الوزارة، أن الجرعة التنشيطية تضمن للمواطن نسبة أمان أعلى من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترفع مناعة الجسم فى مواجهة المتحورات الجديدة، لافتة إلى أن الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح.

 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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