الكهرباء: دعوة المواطنين لترشيد اﻻستهلاك لا تعنى وجود عجز بالشبكة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن دعوة المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة لا يعنى وجود عجز بالشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا وجود فائض يزيد عن احتياجات المواطنين بحوالى 16 الف ميجا وات يوميا خلال اشهر الصيف، وما يقرب من 24 الف ميجا وات خلال الشتاء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دعوة المواطنين باﻻلتزام بإجراءات ترشيد اﻻستهﻻك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة بدلا من اهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف حمزة ، أن اللجوء لتخفيف الاحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، خاصة وأن هناك احتياطي يومي يصل لـ17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً، لافتا إلى أن جودة شبكات انتاج ونقل الكهرباء أصبحت بنسبة 100% بجميع انحاء الجمهوريه، موكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج و النقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضيين.