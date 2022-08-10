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الكهرباء: فصل التيار عن المبانى المخالفة لتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:34 م
الكهرباء: فصل التيار عن المبانى المخالفة لتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية وجميع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات التى أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى و الإنارة العامة.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية عن المبانى التى ستخالف قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من بينها إغلاق الإنارة الخارجية للمبانى.
 
ولفت إلى أن دعوة المواطنين باﻻلتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة، بدلا من إهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
 
وأضاف حمزة، أن اللجوء لتخفيف الأحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق فى مصر، خاصة وأن هناك احتياطى يومى يصل لـ17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً، لافتا إلى أن جودة شبكات انتاج و نقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضيين.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

إجراءات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الطاقة



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