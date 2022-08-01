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أخبار 24 ساعة.. فتح باب تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس حتى 31 أغسطس

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. فتح باب تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس حتى 31 أغسطس طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 

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