أخبار 24 ساعة.. فتح باب تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس حتى 31 أغسطس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
البابا تواضروس: الدولة شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة
البابا: بعد الاعتداء على الكنائس فى 2013 قلت سنصلى بجانب إخوتنا بالمساجد
البابا تواضروس: الكاتدرائية المرقسية مكان للعبادة ولتسجيل التاريخ والأحداث
"البيئة" تطلق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى بالتغيرات المناخي
"الصحة" تكشف حجم القدرة الاستيعابية لمعهد ناصر بعد تطويره
مفتى الجمهورية: الرئيس السيسي أول رئيس مهموم بقضية تجديد الخطاب الدينى
"التعليم تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "تحدى القراءة العربى".. صور
خليك واعى.. ما يتم تداوله عن نسب النجاح بالثانوية العامة "شائعة".. إنفوجراف
"التعليم" تعلن ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس حتى 31 أغسطس
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