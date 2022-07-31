اليوم السابع
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الأحد، 31 يوليه 2022 08:14 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. ما يتم تداوله عن نسب النجاح بالثانوية العامة "شائعة".. إنفوجراف

الأحد، 31 يوليه 2022 06:41 م
خليك واعى.. ما يتم تداوله عن نسب النجاح بالثانوية العامة "شائعة".. إنفوجراف الإنفوجراف

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مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، تنتشر الشائعات والأخبار الكاذبة لذا قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه اجتهاد أو توقع أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي وسوف نعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا.

 

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.

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نتيجة الثانوية العامة

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وزير التربية والتعليم

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