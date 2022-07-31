البابا تواضروس: الكاتدرائية المرقسية مكان للعبادة ولتسجيل التاريخ والأحداث

كتب أحمد عرفة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، وضع حجر أساسها عام 1965 مع جمال عبد الناصر مع إمبراطور اثيوبيا، وتم افتتاحها في يونيو 1968 بمناسبة مرور 1900 سنة على استشهاد القديس مارى مرقس المؤسس للكنيسة الأرثوكسية.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن الكاتدرائية تسع 4500 مصلى ، وبها صحن كنيسة يتميز الأعمدة بها 12 عمودا تمثل تلاميذ السيد مسيح .

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،: قمنا بعمل مسابقة كبيرة وتقدم حوالى 20 مجموعة فنانين وكل مجموعة بها 4 أو 5 فنانين وتم عمل تصفية واخترنا 5 وجعلنا مجموعة تعمل بمياة واحدة ، وتضمن الصور داخل الكاتدرائية الأحداث التاريخية، وشهداء ليبيا لهم أيقونة خاصة بهم داخل الكنيسة ونسجل كافة الأحداث التاريخية ، فهى مكان عبادة ومكان لتسجيل التاريخ والأحداث .