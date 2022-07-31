البابا تواضروس: الدولة شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة

كتب أحمد عرفة

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه خلال الـ 8 سنوات الماضية تغيرت مجالات كثيرة للغاية على أرض مصر يمكن الشباب الصغير لا يستوعبها فنحن ككبار نستطيع أن نقارنها بعصور سابقة.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى أن هناك إنجازات معمارية وانجازات صحية وأعطيها المقام الأول وتم القضاء على فيروس سى بعد أن كان ثلث الشعب يعانى من فيروس سى وإطلاق المبادرات الصحية وانجازات تعليمية واستراتيجية تعليمية جديدة ستخلق جيل جيد واقتحام مجالات جديدة زراعية وصناعية واقتصادية.

وتابع الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك افتتاح مشروعات ضخمة والمنطقة الصناعية والدلتا الجديدة وافتتاح قناة السويس وهذا أحدث نهضة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث تعوض نقص سنوات ماضية وهذا لصالح الأجيال الجديدة وكيان مصر.