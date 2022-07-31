نقيب الزراعيين: أسعار استرشادية للقمح والبنجر وقصب السكر

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن سلبيات الموسم المنصرم قلة أعداد صغار المزارعين الذين وردوا القمح، مردفا أن فكرة الزراعة التعاقدية ناجحة 100%، موضحا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء بدراسة أسعار محاصيل الموسم الجديد، سيؤدى إلى المزيد من عمليات توريد القمح.

وأضاف سيد خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،: "أتمنى أن يقر مجلس الوزراء تثبيت أسعار المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن المحاصيل التى سيتم وضع أسعار استرشادية لها هى القمح وبنجر السكر وقصب السكر".

وكشف سيد خليفة أن مشروع مستقبل مصر ساهم فى زيادة حجم التقاوى المحسنة فى مصر لتغطية احتياجات الأراضى، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية 100% من احتياجات الزراعات المصرية خلال الموسم المقبل.