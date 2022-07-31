الصحة: رفع كفاءة وتطوير معهد ناصر لتطبيق أحدث برتوكولات العلاج

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن معهد ناصر يضم نخبة من أكفأ أساتذة كليات الطب والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى نخبة من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم : يقدم معهد ناصر رعاية طبية متميزة طبقًا لمعايير الجودة والسلامة للمرضى من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية

وتابع يهدف تطوير معهد ناصر إلى:

1- استيعاب الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة عدد السكان

2- زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار

3- رفع كفاءة البنية التحتية لمواكبة التطور الطبي

4- تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة

وأوضح : يبلغ عدد مرات التردد على معهد ناصر في السنة، 2 مليون مرة.