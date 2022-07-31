اليوم السابع
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أهمية محطة العين السخنة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

الأحد، 31 يوليه 2022 06:32 م
أهمية محطة العين السخنة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف شبكة القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

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تفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائى السريع بالتزامن مع أعمال إنشاء محطات القطار الجارى تنفيذه على 3 خطوط، وينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن محطة العين السخنة والمناطق التى تخدمها بشبكة القطار الكهربائى السريع. 

 

محطة العين السخنة، بشبكة القطار الكهربائى السريع ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.

تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.

تخدم مدينة السويس الجديدة.

هى محطة نهائية للخط الأول لشبكة القطار السريع.

 

 
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محطة العين السخنة

العين السخنة

القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي



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