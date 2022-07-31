"الصحة" تكشف حجم القدرة الاستيعابية لمعهد ناصر بعد تطويره

قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحويل معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، يعنى أن يكون مدينة تقدم خدمات طبية متخصصة على أعلى مستوى، وحتى لا يحتاج الشخص متلقى العلاج أن يذهب خارجها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز فى برنامج "آخر النهار"، أن المريض يتلقى العلاج فى مراكز متخصصة جدا، وهى مراكز التميز، حيث تقدم خدمة صحية من المستوى والثالث والرابع، وهى من أعقد الخدمات.

ولفت إلى أن معهد ناصر يستقبل ما يزيد عن 200 ألف مواطن سنويا، وبه 600 سرير، ومن المتوقع أن تزيد عدد الأسرة لـ 1200 سرير داخلى، وزيادة عدد الحضانات من 10 حضانات لـ85 حضانة. موضحًا أن إجمالًا مستهدف رفع معدلات السعة الاستيعابية بنسبة 150% من الوضع الحالي.

من ناحية أخرى، لفت متحدث الصحة، إلى أن معدلات الوفيات جراء الإصابة بكورونا فى أقل معدلاتها، وذلك يرجع لأسباب زيادة المناعة المجتمعية، وأن المتحور الجديد أسرع انتشارا لكنه أقل حدة فى الأعراض، ونصح بالالتزام بالتباعد الاجتماعى وأخذ الجرعات التنشيطية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.