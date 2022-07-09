اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 05:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تحذر من إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى فى الشوارع

السبت، 09 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تحذر من إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى فى الشوارع وزارة التنمية المحلية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
عبد الغفار يتفقد نقاط تمركزات الإسعاف والعيادات المتنقلة على الطرق السريعة
 
الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بعيد الأضحى.. صور

وزير الطيران يتابع التشغيل بمطار القاهرة ويهنئ العاملين والمسافرين بالعيد

التنمية المحلية: إزالة حالات تعد على الأراضى فى أول أيام العيد بـ 4 محافظات

 
وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى
 
التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة
 
الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات
 

 


اهم الاخبار

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

الصحة

التعليم

التنمية المحلية

الأوقاف



الموضوعات المتعلقة

عبد الغفار يتفقد نقاط تمركزات الإسعاف والعيادات المتنقلة على الطرق السريعة

السبت، 09 يوليه 2022 01:20 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى

السبت، 09 يوليه 2022 01:00 م

وزير الطيران يتابع التشغيل بمطار القاهرة ويهنئ العاملين والمسافرين بالعيد

السبت، 09 يوليه 2022 11:56 ص

الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40 درجة

السبت، 09 يوليه 2022 11:51 ص

وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 10:47 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة