حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تحذر من إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى فى الشوارع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
عبد الغفار يتفقد نقاط تمركزات الإسعاف والعيادات المتنقلة على الطرق السريعة
الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بعيد الأضحى.. صور
وزير الطيران يتابع التشغيل بمطار القاهرة ويهنئ العاملين والمسافرين بالعيد
التنمية المحلية: إزالة حالات تعد على الأراضى فى أول أيام العيد بـ 4 محافظات
وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى
التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة
الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات
التعليم العالى تستعرض تقرير البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الأهلية
التعليم العالي: بدء الدراسة بجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية خلال العام الدراسي الجديد
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