التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة

كتب على عبد الرحمن

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين و هيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيس كهربائى محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120، وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 323 مليون جنيه.

وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء رفيق رزق عبده رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربى واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة فى النهوض بالتصنيع المحلى فى مجال وسائل النقل الحديث بالغاز الطبيعى والكهرباء والذى يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً فى إطار استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن العمل يجرى على قدم وساق فى إطار الاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ للخروج بصورة تليق باسم مصر، وسيكون هناك أسطول من الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التى سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ، وهذا التعاقد سيكون جزء مما سيتم توفيره خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر القادمين من أتوبيسيات وسيارات ستعمل فى مدينة شرم الشيخ.

وقال شعراوى، إن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للانتاج الحربى حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التى سيتم تعديلها 2262 أتوبيساً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى إقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات فى إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وأشاد الوزير بالدور الهام لوزارة الانتاج الحربى فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للتوسع فى تصنيع المركبات الكهربائية فى مصر وتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد للصناعة المحلية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التوقيع يستهدف التعاون لإنتاج 70 أتوبيس كهربائى لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث تقوم وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يصنع فى مصر تحت اسم "SETIBUS" والذى سيستخدم فى إطار هذا التوقيع الثلاثى لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الأتوبيس الكهربائى "SETIBUS" يتميز بتصميم عصرى ومقاعد مريحة حيث يحتوى على (49) كرسى بخلاف أماكن للوقوف لـ (24) راكب، وتصل نسبة المكون المحلى فيه لأكثر من 60%، والسرعة القصوى له تبلغ 70 كم/ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم بالشحنة الواحدة، وتتوفر بيه سبل الرفاهية من تكييف الهواء وخدمة الاتصال بالانترنت WIFI ويوجد بكل مقعد شاحن USB، وتصميم وتنفيذ الهيكل الخارجى مصرى بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة.

وأكد الوزير "مرسي" أن وزارة الإنتاج الحربى قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة، مؤكداً أن مشاركة الوزارة فى تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسى بالعمل على تنفيذ استراتيجية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر وأيضاً من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدى والارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، مضيفاً أن إنتاج مثل هذا النوع من المركبات يعود بالنفع أيضاً على الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الكهرباء والوقود النظيف للعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية، مشيرًا الى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة .

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه بالتوازى مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات فى أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيس وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى .