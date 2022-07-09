التنمية المحلية: إزالة حالات تعد على الأراضى فى أول أيام العيد بـ 4 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين للاطمئنان على الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخلال الاتصالات الهاتفية حرص شعراوى على تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة على الشعب المصرى والقيادة السياسية بالخير والبركات .

ووجه شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لمواجهة أى أحداث طارئة والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع فى المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وقال شعراوى، إنه تلقى تقريراً ظهر اليوم من غرفة العمليات بالوزارة أشار الى أن كافة محافظات الجمهورية قامت برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً للعيد، وأوضح تقرير الغرفة إلى قيام عدد من السادة المحافظين بجولات ميدانية لمشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الأضحى .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى قيام المحافظات بحملات تموينية على الأسواق وتم ضبط بعد المخالفات، كما نجحت المحافظات فى إزالة عدد من حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف فى الشرقية وسوهاج والقليوبية ودمياط .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على أهمية التعامل بكل حزم مع أى محاولات من المواطنين استغلال إجازة العيد فى القيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أى متغيرات غير قانونية والتعامل الفورى معها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقى الجهات الخدمية لتحقيق الانضباط فى الشارع خلال أجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد وتحقيق السيولة المرورية والتصدى لأى مخالفات أو إشغالات فالشارع .

وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين و القيام بحملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين والتأكيد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة فى الأماكن التى تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

وناشد اللواء محمود شعراوى المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية فى الأماكن العامة، موضحاً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى ( صوتك مسموع ) تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر .