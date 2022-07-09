التعليم العالى تستعرض تقرير البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الأهلية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية، حول البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعي والمعلوماتية في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تهتم بدعم التخصصات الجديدة في مجال المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي يأتي استجابة لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى عقد الجامعات الأهلية اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية مرموقة، بهدف منح الطلاب شهادات مُزدوجة، والحصول على تدريبات عملية مُتميزة، لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع هذه التخصصات المعاصرة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن التقرير المُقدم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضمن طرح الجامعات الأهلية الأربع العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتشمل :

- جامعة الملك سلمان الدولية تطرح برامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وبرامج هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وفي مجال علوم الحاسبات ستطرح برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وفي مجال علوم الحاسب ستُقدم مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي).

- جامعة الجلالة تطرح برامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وفي مجال علوم الحاسب ستُقدم مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة البرمجيات "يحصل الطالب على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا الأمريكية وجامعة الجلالة".

- جامعة العلمين الدولية تطرح في مجال العلوم الهندسية برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني"، وبرنامج هندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي)، وفي مجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وبرنامج علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية".

- جامعة المنصورة الجديدة تطرح في مجال هندسة الحاسبات برنامج هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النُظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وفي مجال علوم الحاسبات ستطرح برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية).