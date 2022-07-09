الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بعيد الأضحى.. صور

كتب محمود عبد الراضي

شارك رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

الداخلية توزع الهدايا

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

توزيع الهدايا

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.