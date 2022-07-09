التنمية المحلية تحذر من إلقاء مخلفات الذبح بالشوارع: يعرضك للمسائلة القانونية

كتب على عبد الرحمن

حذرت وزارة التنمية المحلية ، المواطنين، من ذبح الأضاحى وإلقاء مخلفاتها في الشوارع، مؤكدة أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية، لافتة إلى أن جميع المحافظات تفتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحى مجانًا مع توافر أطباء بيطريين للكشف عن الأضاحى.

وناشدت الوزارة ضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مؤكدة استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظات، خاصة في المرافق ومديريات الخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتعامل الفورى مع أى طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين .

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة قبيل عيد الأضحى المبارك وتواصل عملها طوال إجازة العيد، بالتنسيق مع غرف العمليات في كل محافظة، تحسبًا لأى طوارئ أو مشكلات يتم رصدها والتعامل معها أولا بأول، وخاصة أي شكاوى ترد من المواطنين متعلقة بأسعار السلع واللحوم وتعريفة ركوب المواصلات، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.

وعلى الرغم من فتح المجازر مجانا أمام أضاحى المواطنين طوال أيام العيد، يقوم بعض المواطنين كل عام بذبح الأضاحى فى الشوارع وهو ما يضر بالبيئة ويلوث الشوارع ويؤثر على شبكات الصرف الصحى، مما يعرض القائم بالفعل لغرامة تصل لـ10 آلاف حنيه للجزارين، وفقا للقانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه فى حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10000 جنيه وتتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، أما المواطنين فتصل الغرامة لـ5 آلاف جنيه وذلك من خلال تحرير محضر بيئة أو محاضر إتلاف رصف.