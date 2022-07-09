الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبل بعنوان "فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها"

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.









وأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة أمس، "الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، ونشرت الوزارة ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات ولغة الإشارة على قناتها على "يوتيوب"، قائلة إن ذلك فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث كانت خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022 بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022 بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".