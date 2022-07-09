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الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات

السبت، 09 يوليه 2022 08:25 ص
الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات صلاة عيد الأضحى المبارك
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رئيس غرفة عمليات ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه وسط أجواء من الفرح والبهجة الغامرة أدى المصريون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد على مستوى الجمهورية، وكان المحافظون في مقدمة الصفوف بالساحات الكبرى بمحافظاتهم، مع حضور لافت للسيدات والأطفال، وفرحة عارمة لدى الجميع بالعيد، وإشادة كبيرة من المصلين بحسن الإعداد له، وعدم رصد أى مشكلات.
 
وأكد عبد العزيز فى تصريحات سابقة، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.
 
وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.
 
الأطفال فى ساحات صلاة العيد
الأطفال فى ساحات صلاة العيد

البلالين تزين المساجد بعد صلاة العيد
البلالين تزين المساجد بعد صلاة العيد

البلالين تزين المساجد بعد صلاة العيد
البلالين تزين المساجد بعد صلاة العيد

البلالين تزين المساجد عقب صلاة العيد
البلالين تزين المساجد عقب صلاة العيد

البلالين تزين ساحات صلاة العيد
البلالين تزين ساحات صلاة العيد

صلاة العيد
صلاة العيد

صلاة عيد الأضحى المبارك
صلاة عيد الأضحى المبارك

فرحة الأطفال بعد صلاة العيد
فرحة الأطفال بعد صلاة العيد

فرحة الأطفال بهدايا العيد
فرحة الأطفال بهدايا العيد

فرحة العيد
فرحة العيد

فرحة المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد
فرحة المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد

 


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