اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 06:20 م
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حصاد الوزارات.. "التعليم" تعلن بدء العام الدراسى الجديد 24 سبتمبر 2022

الخميس، 21 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "التعليم" تعلن بدء العام الدراسى الجديد 24 سبتمبر 2022 وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
الصحة تنظم دورة للعاملين بالوزارة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين
 
"التعليم" تعلن بدء العام الدراسى الجديد 24 سبتمبر 2022
 
التعليم: 300 جنيه رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة
 
الصحة تطلق 51 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" حتى نهاية الشهر
 
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين دور ثان
 
التعليم تعلن شروط التقدم بتظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022
 
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان.. تبدأ 20 أغسطس المقبل
 
التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

شكاوى المواطنين

التربيه والتعليم

رسوم التظلم

حياه كريمه

امتحانات الثانويه العامه

نتيجه امتحانات الثانويه العامه

اليوم السابع بلس



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