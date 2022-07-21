التعليم تعلن شروط التقدم بتظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة2022، والتى ستبدأ بعد 15 يوما من اليوم التالى لإعلان النتيجة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما أدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، وأدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق".

كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشيرًا إلى انتهاء مارثون الثانوية العامة ما عدا امتحانات مدارس (المتفوقين STEM) التي ستنتهى يوم السبت الموافق 23 يوليو، ومنبهًا على التشديد على تأمين اللجان وتأمين السادة الملاحظين، وشكرهم لما بذلوه من جهدٍ مخلص وتمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

كما وجه حجازي الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي شاركت في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الكهرباء كشريك أساسى في امتحانات الثانوية العامة، إضافةً إلى الجهود التي بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب السادة المحافظين، لتسخير كافة الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.

وأعرب عن تقديره لأبنائنا الطلاب على حسن تنفيذهم للتعليمات الواردة لهم، وتمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أن امتحانات هذا العام اتسمت بالانضباط وتكافؤ الفرص.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش منها حالة غش في مادة الأحياء بمحافظة (الشرقية)، وحالة غش في مادة الفلسفة بمحافظة (شمال سيناء)، وحالة غش في مادة الإستاتيكا بمحافظة (الشرقية)، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة (س.ح.ح) بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى عين شمس العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإعياء وهبوط بالضغط للطالبة (ع.س.م) بإدارة القناطر الخيرية التعليمية بمحافظة القليوبية ونقلها لمستشفى القناطر المركزى وعمل الإسعافات اللازمة لها.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 هو أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM)، وعددهم (1796) طالب في 14 محافظة، حيث سيؤدي الطلاب الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)".